Li chiamano “Lavori utili per la comunità”. Sono i cosiddetti “Puc”. S’è fatto o non s’è fatto qualcosa in città?

La domanda all’assessore agli affari sociali Giorgia Povolo gliel’ha rivolta, l’altra sera, in consiglio comunale, il grillino Massimo Fresc che qualche tempo fa aveva già presentato una mozione per impegnare la Giunta ad identificare rapidamente i possibili ambiti di impiego.

“Ci riferiamo all’applicazione della nuova legge sul Reddito di Cittadinanza per la parte che compete alle amministrazioni comunali” ha sintetizzato il grillino ricordando come “i beneficiari” avrebbero potuto essere chiamati a partecipare [...]