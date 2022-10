E’ tornata Rosanna della Torteria di Chivasso: ieri era tra i manifestanti che di fronte all’ospedale cittadino hanno organizzato un presidio contro il green pass.

Dopo aver annunciato di volersi prendere un po’ di tempo per sè, durante il quale – ci aveva confidato – si sarebbe dedicata alla stesura di un libro, in seguito alla chiusura del locale diventato riferimento nazionale delle battaglie contro le restrizioni per il Covid, Rosanna Spatari è scesa di nuovo in strada.

La titolare dell’ormai ex Torteria di Chivasso ha partecipato al presidio contro il green pass organizzato davanti all’ingresso di corso Galileo Ferraris dell’ospedale civico cittadino.

I manifestanti, qualche decina in tutto, chiedono la rimozione dell’obbligo del certificato verde per i famigliari dei pazienti ricoverati negli ospedali o nelle Rsa.

Il comitato “Di sana e robusta costituzione“, che ha organizzato il presidio, chiede di cambiare le regole “restrittive che regolano l’accesso alle strutture sanitarie ora che l’emergenza è finita“.

La presenza, tra i manifestanti, di Rosanna Spatari non è passata inosservata.

