E’ risorto, non è qui!

“E’ risorto, non è qui.” Sono le parole del Vangelo che annunciano la risurrezione di Gesù. In questo tempo di pandemia che stiamo vivendo vorrei riflettere sul significato della S. Pasqua, festa cristiana, che sia per i credenti che non, è, dal punto di vista teologico uno scandalo, lo scandalo simile all’inciampo, qualcosa che trovo sulla strada in modo imprevisto e mi fa cadere. Non regge il fatto che gli ebrei si trovano davanti un Dio che muore in croce, allora la crocifissione era la morte dei maledetti da Dio, rimanendo così scandalizzati, sentendosi offesi a livello di ragione, così da dire: tu, Gesù, non puoi essere Dio! Solo uno stolto, uno stupido, secondo la mentalità ebraica, poteva pensare che la salvezza potesse venire da un Dio crocifisso, e anche oggi siamo portati a pensare la stessa cosa, affermando: non può che essere che stoltezza il pensare che la salvezza, per uscire da questo tempo di pandemia, possa venire dall’insegnamento e dal vissuto di un Dio crocifisso. Certo non mi aspetto il miracolo divino, da essere umano limitato nel mio ragionamento non conosco i progetti di Dio onnipotente. Ma questa pandemia con la sua lunga scia di morti e sofferenze mi porta a riflettere sul mio vivere quotidiano. Questo mi porta a riflettere sulle parole oggi molto usate, salute e malattia. Sono parole tra di loro comunicanti nel mio vivere quotidiano. Se ci penso il lemma salus significa salute, nel senso sanitario del termine, e significa anche salvezza, nel senso etico-spirituale e soprattutto religioso. Dunque la salute posso intenderla in senso fisico ma anche in senso spirituale. Per gli antichi romani quando la mente è sana quando lo è il corpo. Ma la mente può essere sana anche quando il corpo non lo è pienamente. Insomma la salute non è soltanto il benessere del corpo, ma anche l’equilibrio e la serenità della mente. Oggi la Santa Pasqua è riflettere su i Gesù crocifisso nel corpo e nello spirito cambiando il mio modo di pensare molte volte indifferente verso gli altri nelle sofferenze fisiche e mentali. Ritengo che oggi fare gli auguri di Pasqua, in questo tempo di emergenza sanitaria, è paradossalmente invitare gli altri a vivere l’etica pasquale divenendo, come Gesù, “scandalo” e “stoltezza” per la mentalità del nostro tempo, tutta radicata nella potenza e nella forza piuttosto che nell’amore, nell’avere più che nell’essere, nell’apparire più che nel donare, nella tentazione di non rispettare regole, norme sociali, giuridiche, ambientali che sono per il bene di tutti, proprio come ci viene chiesto adesso in quanto la salute non è solo uno dei diritti fondamentali dell’uomo, di ogni uomo senza alcuna discriminazione, ma implica anche un dovere di solidarietà sociale. Oggi con la Santa Pasqua dobbiamo liberare il nostro cuore dal masso

sepolcrale con la fede in Cristo Risorto che ha il potere di rotolarlo via, e di far tornare il nostro cuore nuovamente un giardino nel quale fioriranno alberi di pace, di amore, di gioia, di speranza. In questa Pasqua allontaniamo, dunque, ogni pensiero che impedisce a Gesù di rotolare questo masso e di farlo risorgere dentro il nostro cuore. Augurare Buona Pasqua è l’invito ad essere persone credenti che riescono a testimoniare che laddove sembra esserci solo fallimento, dolore, isolamento, morte e sconfitta, proprio lì c’è, invece, tutta la potenza dell’Amore sconfinato di Dio, perché la Croce è espressione di amore e l’amore è la vera potenza che si rivela proprio in questa apparente debolezza. La risurrezione di Gesù è l’invito all’umanità ad accogliere lo “scandalo e la stoltezza della croce” per rendere il mondo più umano e fraterno. Vi auguro una Pasqua serena, una Pasqua ricca di speranza; in questo momento così fragile e particolare per ognuno di noi, possa ogni speranza tramutarsi in forza e coraggio. Torneremo tutti ad abbracciarci e a sorridere insieme.

Favria, 4.04.3021 Giorgio Cortese

Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 7 APRILE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

La S. Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, Vi auguro di trasformare i Vostri sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarVi. Buona Pasqua di serenità e gioia a tutti!

Commenti