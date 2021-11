Michael Basile, fratello di Fabio, campione olimpico di judo alle Olimpiadi di Rio 2016, venerdì scorso, è stato trovato morto nel suo appartamento di Rosta. A trovarlo privo di vita è stata la madre Tiziana. Non ricevendo risposte a messaggi e chiamate si è precipitata a casa per capire cosa fosse successo.

Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da grande lo eri: duro fuori e tenero dentro

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso, probabilmente un infarto.

“Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da grande lo eri: duro fuori e tenero dentro”, lo ricorda la madre sui social.

“Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto”, ha scritto Fabio Basile su Instagram, postando un video tratto da una clip di Rai2, dove veniva ripercorsa la carriera sportiva di Fabio e anche quella di Michael, ex judoka e campione italiano.

“Ciao Michael, ti ricordiamo così: fiero campione d’Italia. Non ci sono parole in questi momenti ma solo tanta, tanta tristezza. Siamo vicini a tutta la tua famiglia che ti ha sempre dato tanto amore. Ci mancherai”, lo ricordano dirigenti e atleti della Akiyama Settimo, storica società di arti marziali dove hanno mosso i primi passi i fratelli Basile.

Michael da qualche anno s’era appassionato alla pesca sportiva e su un canale YouTube sono ancora visibili le sue imprese, tra cui una al Lago Blu di Mezzi Po.

“La città e tutti noi ci stringiamo al nostro campione Fabio Basile e alla sua famiglia per il tremendo lutto che li ha colpiti. Settimo vi abbraccia” ha scritto su Facebook l’assessore allo sport di Settimo, Daniele Volpatto.

Fabio Basile, noto anche per le partecipazioni ad alcuni reality (come Ballando con le Stelle e il Grande Fratello Vip), ha vinto l’oro alle Olimpiadi del 2016 nel judo, 66 chili, ed ha conquistato una medaglia anche negli Europei. L’atleta piemontese ha disputato anche i Giochi di Tokyo 2020, ma non è riuscito a ottenere il bis.

