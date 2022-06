Luciano Filippi, coordinatore del nucleo di protezione civile Ana, aveva 73 anni. A trovarlo, a terra, senza vita, lunedì scorso, è stato il capogruppo di Ivrea-San Lorenzo, preoccupato dal fatto che da sabato Filippi non rispondeva più al telefono. Accanto al suo corpo il decespugliatore che stava preparando per tagliare l’erba del giardino. La sua morte improvvisa ha destato incredulità fra tutti coloro che lo conoscevano. Tantissimi i commenti sul gruppo Facebook “Ana Ivrea”. E’ morto solo nella sua casa di Samone, stroncato da un malore che non gli ha dato scampo.coordinatore del nucleo di protezione civile Ana, aveva 73 anni. A trovarlo, a terra, senza vita, lunedì scorso, è stato il capogruppo di Ivrea-San Lorenzo, preoccupato dal fatto che da sabato Filippi non rispondeva più al telefono. Accanto al suo corpo il decespugliatore che stava preparando per tagliare l’erba del giardino.

Lo piangono in tanti, a cominciare dai tanti sindaci che lo hanno conosciuto. Da nove anni faceva parte del consiglio direttivo dell’Ana di Ivrea. Come referente della protezione civile ha coordinato numerosi interventi per la lotta alla pandemia e organizzato tantissimi servizi di assistenza ai tamponi e ai vaccini agli hub dell’Asl To4. I funerali sono stati fissati per venerdì alle 14, nella chiesa di San Lorenzo, con partenza dalla sede della sezione Ana di Ivrea, in via De Gasperi, dove sarà stata allestita la camera ardente.

