Si è spento venerdì scorso a 80 anni nella sua casa di Milano Giacomo Contri, medico, psicanalista, nel 2010 fondatore e presidente della Società Amici del Pensiero Sigmund Freud. Era nato a Ivrea, ma si era trasferito giovanissimo. In città abita la nipote Paola Oberto ex vicesindaco ai tempi del sindaco Fiorenzo Grijuela.

«Un uomo di un’intelligenza e cultura straordinarie» lo ricorda sua cugina Fernanda Contri, ex ministra per gli affari sociali nel governo Ciampi ed ex giudice della Corte Costituzionale.