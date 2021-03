E’ morto di covid Bruno Tinti, ex Procuratore aggiunto a Ivrea

Tutti lo ricordano con l’immancabile papillon. Da qualche giorno era ricoverato in un ospedale di Torino. Purtroppo non c’è l’ha fatta. È morto a 78 anni dopo essere stato contagiato dal Covid il magistrato Bruno Tinti, figura storica degli ambienti giudiziari torinesi. Tinti era entrato in magistratura nel 1967. [...]





