E’ morto, all’età di 90 anni, il Pastore Giorgio Bouchard

E’ morto ieri, all’età di 90 anni, il Pastore Giorgio Bouchard, membro della Presidenza Onoraria dell’ANPI Provinciale di Torino, ex Moderatore della Tavola Valdese ed ex presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.

La ricca e generosa vita di Giorgio Bouchard, ci parla di un uomo di chiara intelligenza, di grande sapere, di profonda dedizione alla vita e agli altri.

Ma noi lo sentiamo fra noi per la sua costante coscienza antifascista, priva di ostentazioni, ma segnata dai valori della Resistenza e della Costituzione in tutte le espressioni del suo impegno. Giorgio Bouchard lo abbiamo incontrato sempre in tutte le battaglie democratiche e per i diritti, portatore di un segno particolare per il suo essere uomo di religione.

Averlo vicino ci dava il senso di una comunanza di principi che attraversava fedi e culture; la sua serenità ferma e sicura esprimeva autorevolezza e incoraggiamento.

Negli ultimi tempi, un po’ provato dagli anni, ha garantito una partecipazione alle attività dell’ANPI che ci dava valore. Sempre affettuoso nel suo sorriso segnato dalla dolcezza di chi vive una vita giusta, ci ha onorati accettando di essere Presidente Onorario dell’ANPI provinciale di Torino; per questa generosa e autorevole presenza gli siamo grati e lo portiamo nel cuore.

Si dice ne “Il ragazzo dai capelli banchi”, che Giorgio Bouchard ha avuto cinque talenti di cui è responsabile di fronte a Dio: quello di dirigente ecclesiastico, quello di operatore socio-politico, quello di intellettuale e conferenziere e quello di scrittore. Noi ne vorremmo aggiungere uno: quello di portare le sue virtù “nel mondo dei partigiani” come era uso dire.

Per questo grande è il nostro rimpianto. Alla moglie Piera Egidi e a tutta la famiglia siamo vicini nel dolore.

Mercoledi 29 luglio lo saluteremo alle 12,45 al Cimitero monumentale, dopo che al Tempio Valdese di Torino alle 10,30 si saranno svolti i funerali.

