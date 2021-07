Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si è spenta a Ivrea, dove abitava da più di 50 anni, Antonietta Ravetti. Per il portale ‘Supercentenari d’Italia’ era la donna più longeva del Piemonte, la ventinovesima donna più anziana d’Italia. Antonietta ‘Nina”‘ Ravetti, infatti, si è spenta a 109 anni e mezzo, essendo nata il 5 febbraio del 1912. Era originaria di Rocca d’Arazzo in provincia di Asti. Insieme al marito si era trasferita in Canavese all’inizio degli anni ’70 per seguire il figlio dipendente dell’Olivetti. I funerali si sono svolti questa mattina.

