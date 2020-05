E dopo…

Adesso in quarantena va bene usare, il tablet, il computer e lo smartphone ma in questo groviglio di bit e connessioni che è il nostro attuale presente digitale che salva a milioni di noi, la vita lavorativa, ma nasce nel mio animo la nostalgia dell’altra vita, quella vera fatta di pancia, di sguardi, di corpi, di contatti ed energie sottili. Quella non meccanica e ripetitiva, ma imprevedibile e caotica. Il fuori, con il suoi cieli, i tramonti, i profumi, gli odori, e un altro tipo di confusione. Certo la tecnologia può salvare la vita. Ma renderla degna di essere vissuta è un’altra cosa. Certo usciremo da questa gabbia tecnologica e ritorneremo fuori ma non vorrei che la clausura forzata abbia messo a dimora negli animi il seme dell’animosità. Non esistono esperti in questa storia di Coronavirus, nulla è stato scritto, perché nessun Paese o comitato scientifico ha mai fatto un’esperienza accostabile a quanto stiamo vivendo. Vale anche per ciascuno di noi. Quello che verrà è ignoto, incerto, sicuramente complicato. Uscite scaglionate per fasce di età, patenti di immunità in base agli anticorpi, tracciamenti digitali con bip per segnalare il pericolo di contagio, tamponi a pioggia intermittente, distanziamento perenne sul tram come al cinema e chissà in spiaggia… Se chiuderci dentro di colpo è stato sconvolgente, riaprire gradualmente sarà una prova che chiederà a ciascuno di noi ancora di più in termini di conoscenza e di volontà. E sarà uno sforzo individuale tremendo perché da remoto, dove adesso viviamo, neppure capiamo bene che cosa significherà dire “noi”, in assenza di amici, parenti e colleghi di lavoro. Secondo gli “esperti” sempre loro l’antidoto a questo rancore che si infiltra nell’animo fermarci quotidianamente nel proprio dolore, starci, raccoglierlo e nominarlo, risalirlo. Finché l’agitazione interiore, come un vecchio drago nostalgico di un’epoca che è finita, non smetterà di scalciare contro le pareti in cerca di un nemico che non c’era e non c’è. E poi aggiungo quando usciremo impare ad ascoltare con attenzione chi ci parla?

Favria 3.05.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno vivere non è solo respirare, ma anche essere consapevole di esistere per non sprecare neanche un piccolo attimo della vita. Vivere vuole anche dire amare, ridere e piangere, sentirsi morire e rinascere. Insomma vivere è solo un attimo! Viviamo bene l’attimo donando il sangue. Venite a donare a Favria venerdì 8 maggio, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola. Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

