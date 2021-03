È di nuovo emergenza, in Piemonte stop ai ricoveri non urgenti

PIEMONTE. Con i dati che continuano a peggiorare e l’occupazione degli ospedali che supera le soglie di guardia sia in terapia intensiva (36%) sia negli altri reparti (42), l’Unità di crisi ha disposto lo stop ai ricoveri no Covid negli ospedali di tutto il Piemonte.

“Non vuol dire che siamo in affanno, ma occorre agire in considerazione dell’evolversi dell’epidemia“, spiega il dottor Emilpaolo Manno, coordinatore dell’area sanitaria dell’Unità di Crisi, mentre l’Ordine dei Medici è tranchant: se zona rossa deve essere, tanto vale istituirla subito. Senza aspettare.

“L’incidenza delle persone positive, che al 7 marzo era di 277 ogni 100 mila abitanti – afferma il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto – potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane. È demenziale – rimarca – che il Governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10 giorni prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti i dati già a disposizione e delle proiezioni possibili. Intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo non serve“.

In serata è atteso il pre-report settimanale sullo stato epidemiologico della Regione, dal quale si potrà capire se il Piemonte entrerà effettivamente in fascia rossa, come sembra. E il governatore, Alberto Cirio, sollecita decisioni rapide e annunciate con anticipo, per non cogliere di sorpresa i cittadini.

“Attendiamo di capire quali sono le indicazioni. Il Governo ha chiesto al Cts una valutazione sullo stato di salute del Paese. Qualunque cosa decidano ce lo dicano in fretta, in modo che le persone possano organizzare i propri destini“, dice Cirio, che torna a chiedere al governo più vaccini.

“La vita e la salute vengono prima di tutto – aggiunge – ma, se altre realtà commerciali e industriali dovranno essere sospese, il Governo dimostri che qualcosa è cambiato rispetto a prima e metta sul tavolo immediati ristori. Li chiami aiuti, sostegni, ma metta soldi veri. Se serve va bene fermarsi, ma poi pagare subito e ripartire per sempre“.

I dati che segnano il peggioramento del Piemonte sono un incremento di 116 ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva, e 2.086 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore. In totale al momento ci sono 244 letti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e 2.532 negli altri reparti. Il tutto a fronte di 23.578 tamponi, di cui 12.895 antigenici.

I soggetti vaccinati oggi sono 12.120, di cui 7.652 over 80, e in 1.952 casi si è trattato di richiami. Dall’inizio della campagna sono state somministrate 523.815 dosi, corrispondenti all’81,3% delle 644.100 finora disponibili per il Piemonte.