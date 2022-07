C’era pure un maresciallo dei carabinieri all’interno dell’associazione a delinquere dedita alle truffe alle banche e allo Stato sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Torino. Si tratterebbe di Luigi Mura, “Gigino” per gli amici, residente a Volpiano. Il suo ruolo sarebbe stato quello del falsario. Risulta indagato con l’accusa di aver falsificato le carte d’identità ed aver creato documentazione finanziaria artefatta utilizzata per le truffe. Questo quanto scritto nell’impianto accusatorio del pm Ruggero Crupi. Per lui gli inquirenti hanno ritenuto possibile il pericolo di fuga, per questo il Gip ha emesso la [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.