Ho fatto un post nel gruppo di Facebook “Sei di settimo se…”.

Più che altro una provocazione.

Il post era semplice, una foto del cantiere della nuova pedonale in Via Italia, e un commento: “A me pare che stia venendo decisamente bene.”

Si sa che a Settimo il tema della pedonale è capace di infuocare gli animi più del Reddito di Cittadinanza, della cessione di Ronaldo al Manchester o di una chat di mamme delle elementari.

Ora le mie opinioni sulla pedonale, sulla sua utilità economica e sociale, le ho già espresse.

Sono favorevole alle isole pedonali; funzionano; dovunque sono state fatte hanno portato miglioramento economico e vivibilità; da nessuna parte fare un minuto di più a piedi o in macchina ha generato questo scompenso nella vita dei cittadini; da nessuna parte il bisogno vitale di parcheggiare esattamente di fronte al negozio è così irrinunciabile (e dopotutto non si riusciva a farlo nemmeno prima).

Tanta gente preferisce vivere in una città intasata dalle auto, ricoperta di asfalto, dove non puoi camminare con i figli senza sclerare ad ogni passo; buon per loro. Per me una città così fa schifo, non è la città dove mi piacerebbe vivere.

Provando a mettere da parte la questione della funzionalità mi sono chiesto se fosse possibile apprezzare una cosa solo perché è bella, architettonicamente ben fatta.

Sembra scandaloso.

Dobbiamo sentirci in colpa perché si pretende che un pezzo di città sia bello?

O peggio ancora dobbiamo vergognarci per il solo fatto di volerci provare?

Invece io rivendico l’estetica come un bisogno primario delle persone. I cavernicoli sentivano il bisogno di dipingere le loro caverne; se decorare casa era un bisogno naturale per loro figuriamoci per noi che viviamo in condizioni molto più agevoli.

La città è la mia casa, oltre che funzionale pretendo che sia anche bella. Anzi pretendo che sia bella ancora prima di essere funzionante (questa è una provocazione, lo so).

Il grande architetto Gio Ponti sosteneva che il materiale più duraturo è l’arte; questo perché solo l’arte è in grado di conferire alle opere un valore che poi gli abitanti vorranno preservare nel tempo. In questo la differenza non è tra bello o brutto, ma tra anonimo e significativo. Le opere che restano non sono quelle anonime, ma quelle che hanno saputo distinguersi per un valore estetico. La torre Eiffel a cosa serve? a nulla. E figuratevi che appena realizzata ci fu una raccolta di firme per farla demolire. Pensa che fessi. Chissà se anche all’epoca qualcuno avrà detto che a Parigi prima di costruire la Torre bisognava sistemare i marciapiedi.

Ci si riempie la bocca sul patrimonio artistico e culturale nazionale, ma poi non siamo in grado di riconoscere che la bellezza (nelle sue diverse espressioni, in questo caso architettonica) è un valore in sé. Una cosa per cui vale la pena anche investire risorse.

Abbiamo tradito l’esperienza di Olivetti che faceva progettare le sue opere di design da architetti e uomini di cultura. La stessa eredità che poi ha raccolto Steve Jobs, influenzando il design e l’economia di tutto il mondo; un successo ottenuto molto di più per l’esperienza estetica che per la reale qualità tecnica dei prodotti.

Con le città bisogna avere il coraggio dai recuperare lo stesso spirito.

Bisogna mettere l’arte l’architettura, l’estetica in cima alle necessità delle città.

