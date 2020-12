E’ arrivato……

Cari amici, concittadini, conoscenti vicini e lontanai, è arrivato l’ultimo dell’anno, si fanno i conti con il passato. Tra ricordi, sogni e desideri, il vecchio anno sta finendo per dare spazio al nuovo che verrà pieno di sorprese e di opportunità. Si tirano le somme e si pensa al futuro e si accende la malinconia per le cose non vissute, i desideri non realizzati e si spera. Non si smette mai di sperare che tutto può cambiare, che il sole dentro al cuore torni a brillare. Un augurio speciale colmo di bene verso tutti. Vi auguro di realizzare i vostri sogni, di sorridere sempre. Vi auguro di essere sereni, di essere gioiosi e di avere pace e soprattutto tanta salute. Se abbiamo la salute, abbiamo tutto! Tutto si supera se c’è serenità e pace e nulla è impossibile a chi sorride nonostante tutto. Con il nuovo anno si apre sempre una sorta di speranza di salute e serenità, ma quando si augura il bene possibile, diventa un augurio profondo, con tutto il cuore. Buon anno a tutti e, siate follemente felici.

Buon anno cari amici, fratelli Alpini con la speranza nel cuore e un sorriso. Come Alpini avete nel Vostro animo il seme della speranza che fa sbocciare e fiorire i nostri desideri, ci aiuta ad andare avanti nei momenti bui e tristi nelle piccole bufere della nostra umana esistenza. Cari Alpini voi ben sapete che Il sorriso è luce, calore, che illumina chi incontriamo nel nostro quotidiano cammino. Buon anno Alpini per il Vostro contagioso entusiasmo colmo di tanti progetti da realizzare e tanto amore da donare. Buon anno Alpini sempre altruisti e Vi prodigate per i disagiati, offrendo il vostro sempreverde spirito Alpino . Buon anno Alpini che tra una canzone alpina ed un sorriso cogliete il meglio che la vita regala. Buon anno a tutti Voi Alpini che portante nella società la Vostra solidarietà anche a chi è pieno d’invidia e di astio, a chi ha un cuore arido e freddo. A Voi baldi Alpini auguro con tutto il cuore buon 2021.

Un pensiero speciale a chi è solo, a chi soffre, ai malati, agli emarginati, ai dimenticati, ai discriminati, a tutte quelle persone che non vediamo. Che possano trovare un po’ di calore umano tra le braccia di chi l’incontra lungo la strada chiamata vita! Con la gioia della speranza Buon Anno a tutti.

Il nuovo anno è arrivato come un fascio di luce che penetra le tenebre del buio. Vieni a donare, Ti aspettiamo a Favria MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

