Paolo Tiramani, ex sindaco di Borgoseria (Vercelli) e parlamentare uscente della Lega, interviene così sul risultato elettorale del suo partito. “E’ andata molto male – scrive sulle sue pagine social – per scelte non condivise con il territorio in primis, decise da poche persone nella stanza dei bottoni. Persone che negli ultimi anni sono stati incapaci addirittura di vincere le elezioni del proprio comune. Persone che a liste fatte, hanno scritto lettere senza senso, per poi dire: ‘scusa non ce l’ho con te, me l’ha chiesto il commissario regionale’. Persone che a me dovrebbero molto sia sotto il profilo umano che politico che si sono vendute per un seggio improbabile, dopo che grazie al territorio hanno avuto riconoscimenti altrimenti impossibili. Quando le antipatie personali, l’ego e la delazione, superano l’obiettivo comune che è vincere e amministrare bene il proprio territorio evidentemente qualcosa non va”.

“Per questo – conclude Tiramani – credo che bisogna ripartire dai congressi provinciali, regionali e federali. Io sono il primo a rimettermi in discussione e lasciare spazio a nuove idee”.

