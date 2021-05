Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Più di un anno fa è scoppiata la pandemia causata dal COVID-19, che ha stravolto le vite di tutti. Nel mondo sono state applicate diverse misure di contenimento, che la maggior parte delle volte hanno previsto la limitazione agli spostamenti e la chiusura di attività come bar, ristoranti, palestre e cinema. In Italia queste misure sono state molto severe e solo nelle ultime settimane si sta assistendo a un allentamento delle norme restrittive.

I mesi trascorsi in casa hanno spinto gli italiani a dedicarsi a numerose attività che prima erano state accantonate, come ad esempio preparare la pizza, allenarsi, fare attività di decluttering. Ma il passatempo più comune è stato senza dubbio quello di passare molte ore sui social media: questi rappresentano degli strumenti utili per connettersi con familiari e amici in tutto il mondo, ma anche per svagarsi e leggere le notizie quotidiane.

Il problema, però, è che i social sono in grado di instaurare una vera e propria dipendenza, che spinge gli utenti a voler passare sempre più ore incollati al proprio PC o smartphone; a conferma di ciò, è stato scientificamente provato che possono manifestarsi sintomi come sbalzi d’umore e astinenza. Ecco quindi cosa è possibile fare per cercare di ridurre la dipendenza dai social network.

Impostare un timer

Il primo passo da compiere per limitare l’utilizzo dei social network è quello di impostare un timer, al fine di stabilire un tempo massimo da trascorrere online e, magari, suddividerlo nell’arco dell’intera giornata; in questo modo, sarà possibile tenere sotto controllo il tempo che si trascorre davanti allo schermo del proprio dispositivo mobile o del proprio computer e provare a ridurlo giorno dopo giorno.

Documentarsi

Per comprendere il più possibile il problema della dipendenza da social network, esistono numerosi film e documentari che trattano in modo approfondito il fenomeno. “The Social Dilemma”, ad esempio, è un film distribuito da Netflix che evidenzia come siano gli stessi ideatori dei social network a voler creare questa dipendenza, utilizzando notifiche per tenere vivo l’interesse o creando inserzioni pubblicitarie personalizzate. Per approfondire il concetto di violazione della privacy, invece, è utile guardare “The Great Hack”, un documentario che racconta di come Cambridge Analytica si sia impossessata dei dati personali di 50 milioni di utenti di Facebook, utilizzandoli per scopi politici connessi alle elezioni presidenziali americane del 2016 e persino alla campagna per la Brexit che si è svolta nel Regno Unito.

Trovare alternative

Fortunatamente, esistono moltissime attività da svolgere in casa o all’aperto quando se ne ha la possibilità. E allora perché non cercare di conoscerle tutte, allontanandosi dallo smartphone? Per fare un esempio, ci si può dedicare al giardinaggio, riempiendo il balcone di piante e fiori colorati. Si tratta di un’ottima attività antistress che permette anche di godersi un po’ di sole. Nei giorni in cui si può uscire, invece, si possono fare escursioni e riscoprire il piacere di una camminata tra la natura.

Sicurezza

Non bisogna mai dimenticare che navigare online espone al pericolo di eventuali furti di dati sensibili. Bisogna quindi prestare molta attenzione alla sicurezza, soprattutto quando si è fuori casa e si utilizzano le connessioni WiFi gratuite messe a disposizione da locali come bar, pub o altre attività commerciali; queste connessioni, infatti, non sempre sono sicure e possono perciò rendere vulnerabili ad attacchi da parte di malintenzionati. È sempre meglio quindi scaricare una VPN gratis, ossia una rete privata virtuale, che garantisce privacy e sicurezza criptando il traffico dei dati.

