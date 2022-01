Saranno dedicate

a Carlo Mazzi e Domenico Rossato, deportati a Mauthausem e uccisi a Gusen

SETTIMO TORINESE. Saranno collocate giovedì 27 gennaio, a Settimo Torinese, le pietre d’inciampo per ricordare i due cittadini deportati nel 1944 a Mauthausen e deceduti lo stesso anno in uno dei sottocampi di Gusen, in Austria. Si tratta di Carlo Mazzi, chimico della Farmaceutici Italia, e di Domenico Rossato, operaio [...]



