A Druento è in corso una raccolta firme da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comitato Genitori per chiedere all’Asl To3 un nuovo medico pediatra di libera scelta.

A fine anno, infatti, è andata in pensione la dottoressa Maria Paola Boschis. Ed è diventato caos. Perché la pediatra, che aveva in carica 600 bambini tra gli 0 e i 6 anni e altrettanti tra 6 e 13 anni, non ha sostituti. O meglio, le famiglie possono scegliere un altro pediatra “nel territorio”. Ovvero fra San Gillio e Pianezza, che sono distanti diversi chilometri da [...]