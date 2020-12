DRUENTO. Un tavolo Comune per il rilancio dei “beni comuni”

Nel nuovo anno ci sarà il primo tavolo intercomunale per i “Beni Comuni”. E prenderà parte anche Druento, come annunciato dal sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, primo cittadino della cittadina che nel 2014, per la prima volta, aveva deciso di dare vita a questa opportunità.