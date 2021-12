Sono sette le “Eccellenze Sportive Druentine” per il 2021. Donne, uomini, ragazze, ragazzi che si sono particolarmente distinte, in un anno così complesso, in ambito sportivo e che hanno portato in alto il nome di Druento in tutto il mondo.

A premiarle sono stati due importanti esponenti del mondo sportivo nazionale. Da una parte Carlotta Gilli, torinese, che quest’estate ha vinto ori, argenti e bronzi alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Dall’altra Mauro Berruto, ex ct dell’ItalVolley e ora ct della Nazionale di tiro con l’arco.