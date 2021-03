DRUENTO. Un appello per non chiudere la scuola di danza per bambini con disabilità

Nel 2017 era stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per meriti sportivi e culturali. Due anni dopo, insieme alla sorella, ha aperto una scuola di danza per bambini con disabilità e normodotati e oggi chiede aiuto per non dover dire addio a questo suo progetto [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti