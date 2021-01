DRUENTO. Ultimi giorni per vincere la Panda messa in palio dal Comune

Ultimi giorni per “Natale a Druento”, il progetto promosso ed organizzato dal Comune e dai commercianti della cittadina per il periodo delle feste natalizie. Nei negozi che hanno aderito alla bellissima iniziativa è sufficiente fare infatti una spesa pari a 30 euro per ricevere in omaggio [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti