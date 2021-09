Ascolta l'Audio Dell'Articolo

DRUENTO. Torna l’appuntamento con i festeggiamenti della Patronale della Beata Vergine del Santo Rosario di Druento, in programma da giovedì 30 settembre a lunedì 4 ottobre. L’evento è organizzato, così come vuole la tradizione, dal Comune di Druento, dalla parrocchia Santa Maria della Stella, dal corpo musicale Santa Cecilia, dalla Pro Loco e da Family Italia.

Il programma prevede la distribuzione del tradizionale sonetto fino al 4 ottobre, a cura dei musici del Santa Cecilia. Dal 30 settembre al 4 ottobre, in orario serale e su prenotazione, “Trattoria dei Borghi in via Galilei”, a cura di Pro Loco e Apd (prenotazioni al 338-1913151); “Locanda del Pirata” in via Donizetti, a cura dell’oratorio Isola che c’è (prenotazioni al 360-3176685); in corso Carlo Brero, senza prenotazioni, il “Cocktail Party Street Food”.

Venerdì 1 ottobre, alle 17.30, nel centro culturale di San Sebastiano, consegna della certificazione ”Family in Italia”. Alle 20, apertura del banco di beneficenza. Alle 21, concerto del corpo musicale Santa Cecilia presso la Corte del Comune, in via Italia 3, alla presenza del padrino e della madrina della Patronale, ovvero Paolo Castrale e Maria Rosa Cibrario.

Sabato 2, alle 14, “Cammina con i Supereroi”, camminata di solidarietà in favore della Nida, la Nazionale Italiana dell’Amicizia, con partenza da piazza XII Martiri. Alle 16, apertura della mostra “Il treno. Realtà, modellismo e storia”, nel salone della Società Cooperativa in via Risorgimento. Alle 16.30, attività di parkour a cura della Uisp ValleSusa in piazza del Filatoio. Alle 21, “Vetrine in Movimento”, a cura delle associazioni commercianti del Centro Storico e del Filatoio.

Domenica 3, Santa messa solenne nella chiesa di San Michele, alle 10.30, con a seguire la Processione. Alle 16, “Bimbi in Piazza” con animazione nel centro storico a cura delle associazioni druentine. A seguire, lettura animata “La Fantastica lezione” con il maestro Antonio Argenio, in piazza XII Martiri. Alle 18, “Vetrine in Movimento”, a cura delle associazioni commercianti del Centro Storico e del Filatoio. A seguire, aperitivo a cura della Consulta Giovanile con annessa assemblea, nella Corte del Comune.

Lunedì 4 ottobre, infine, alle 9, Messa solenne nella chiesa del cimitero. Alle 22, chiusura del banco di beneficenza.

Per tutto il periodo, inoltre, “Gran Luna Park” in piazza Oropa. Accesso all’area della Festa con “Green Pass”. Tutto l’evento sarà organizzato nel rispetto delle linee guida “anti Covid”.

