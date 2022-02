Da fine gennaio è attivo un accordo che prevede la possibilità di organizzare al bisogno un hub presso la farmacia comunale di Druento per effettuare tamponi rapidi agli alunni delle classi che devono rientrare dalla quarantena.

L’accordo vede l’Istituto Comprensivo Druento impegnato, attraverso la disponibilità dei rappresentanti di classe, a raccordarsi con la farmacia comunale per effettuare i T10 al momento del rientro a scuola delle classi che sono sospese dall’attività in presenza. I tamponi verranno effettuati gratuitamente come da indicazioni regionali e dell’ASLTO3.