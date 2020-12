DRUENTO. Screening gratuito con la Croce Rossa

Druento decide di sostenere la città vista l’emergenza Covid. Come? Con un tampone rapido, con la collaborazione della Croce Rossa.

In un caso, i tamponi sono destinati agli ultra 70enni, che potranno effettuare, dal 16 dicembre in poi, l’esame presso la sala di Cascina Mussa [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti