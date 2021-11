L’area cani di via Petrarca a Druento, almeno per ora, è tutto fuorché un gioiello. I problemi sono di varia natura: sicurezza e assenza di “comodità”.

Ed è per questo che è nata una raccolta firme in paese per chiedere al sindaco delle panchine e una fontana, per permettere così ai cani, e ai padroni, di abbeverarsi.