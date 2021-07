Ascolta l'Audio Dell'Articolo

DRUENTO. Prosegue l’appuntamento con “R-Estate a Corte”, gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per allietare l’estate dei druentini.

Questa sera, martedì 13 luglio, alle 21, convegno “Druento si muove”, incentrato sulle esperienze sportive del paese, con focus sul Palio dei Borghi e i suoi protagonisti.

Mercoledì 14, alle 21, nel cortile comunale, concerto “Swing Breath”, con Andrea Sicurella che presenta il nuovo album. Giovedì 15 luglio, alle 21, nel cortile comunale, “Unconventional Druento Talent Show”: il comico druentino Federico Basso per la Consulta Giovanile di Druento.

Lunedì 19 luglio, alle 21, convegno “La terra, una casa per tutti?”, riflessioni su migrazioni, accoglienza e inclusione. Interverranno il professor Maurizio Ambrosini, il professor Luca Barana, il dottor Giulio Franco, la consigliera regionale del Pd, Monica Canalis, don Luigi Chiampo, il comandante Adriano Gatti, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, l’avvocato Valentina Brinis, i fotografi Marco Alpozzi e Giorgio Perottino. Martedì 20 luglio, alle 21, nel cortile comunale, presentazione del libro “Leggere non serve a niente”, con Davide Ruffinengo e Marco Malvaldi. Un libraio e uno scrittore si interrogheranno sull’utilità della lettura. L’Amministrazione Comunale richiede la prenotazione telefonica al numero 011-9940742, oppure via WhatsApp al numero 333-6172227 per la prenotazione dei posto ai diversi eventi, nel rispetto delle normative Covid. Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla Segreteria del Comune di Druento, al numero 011-9940731.

