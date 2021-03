DRUENTO. “Patriote d’Italia”: Meloni premia due donne. Giusi Greco e Virginia Di Carlo. Due donne, due druentine. Due storie differenti tra loro ma accumunate da un simbolo, consegnato loro in settimana dall’onorevole di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, e dal consigliere Francesca Morucchio: il tricolore. Perché loro sono state scelte quali “Patrioti d’Italia”, la nuova iniziativa del partito di Giorgia Meloni, con due differenti motivazioni.

La consegna a Greco è avvenuta nella sua scuola di danza, la “Accademia Danza e Spettacolo”.

“Giusi è Patriota d’Italia, senza stupide declinazioni. Una donna che, assieme al suo intero staff, è tutti i giorni in prima linea per la Nazione. Un simbolo di tutte coloro che nella vita hanno scelto di lavorare nel mondo dello sport, di farne ragione di sostentamento ma anche opportunità per la collettività, a chi si trova ingiustamente chiuso, titolare di una scuola di danza o di un qualunque luogo dello sport, nonostante siano luoghi di salute e di benessere, nonostante i protocolli di sicurezza”.

“Oggi ho voluto rappresentare il mio mondo: la Danza. A nome di tutte le mie colleghe che come me stanno lottando per difendere le nostre scuole, luoghi sicuri nei quali abbiamo dato e daremo tutto il nostro sapere ai nostri allievi”, commenta con soddisfazione Greco.

Poi è stata la volta di Virginia, titolare della “Special Angels Disability Dance School” e Cavaliere della Repubblica per “aver testimoniato in prima persona come lo sport e la passione possano aiutare a superare i limiti derivanti dalla disabilità”, come recita la motivazione data dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Virginia Di Carlo è un simbolo di coloro che non si arrendono davanti alla disabilità ed anzi lottano per se stessi e per gli altri. Nonostante una tetraparesi spastica, ha aperto una scuola di ballo. Per questo è una Patriota d’Italia”, commenta Montaruli.

“Sono orgogliosa di questo premio. E’ un momento molto difficile per il mondo dello sport. Lo sport è vita, è socialità, è una medicina contro la depressione. Il Governo dovrebbe darci l’opportunità di riaprire, in sicurezza. Anche perchè altrimenti è dura poter andare avanti e vivere”, commenta Di Carlo.

