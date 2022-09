Considerata l’importanza di salvaguardare il benessere animale e preservare ambiente, igiene e decoro in tutti i luoghi pubblici, comprese aree verdi e giardini, l’Amministrazione ha sottoscritto, a fine agosto, una convenzione con l’Associazione Nazionale Agriambiente Onlus per rafforzare i controlli di tutela ambientale e floro-faunistica del territorio.

“Il personale dell’Associazione Agriambiente, – spiegano dal Comune – che è autorizzato a svolgere servizi di polizia giudiziaria correlati alle proprie competenze, potrà: operare in divisa o in borghese su tutto il territorio comunale, effettuando controlli e comminando eventuali sanzioni, nel rispetto della normativa in materia; vigilare e [...]



