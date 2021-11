DRUENTO. Aveva 31 anni Mauro Morello. Era un padre di famiglia. Un uomo perbene, senza grilli per la testa. Un uomo che fin da bambino aveva una passione, quella per il volo. Quella passione che lo ha consegnato alla storia, come uno dei tanti eroi italiani morto durante l’adempimento del suo dovere. Ovvero quello di pilota di Canadair, quei giganteschi aerei che raccolgono l’acqua da mari e fiumi per poi gettarla sopra al fuoco, per spegnere gli incendi.

Era il 1996 quando Mauro ha perso la vita, dopo aver impattato con l’aereo sopra ad un lago poco profondo, a Castronovo di Sicilia. Lasciando per sempre sole la sua famiglia e quella che si era costruito, ovvero la moglie Maria e i figli Laura e Andrea.

Sabato scorso, Druento ha portato a compimento un percorso nato ancora sotto l’egida dell’ex sindaco Sergio Bussone e della commissione toponomastica precedente: dedicare una via a Mauro Morello, Primo Ufficiale dell’Aeronautica.

E la via oggi c’è. Ed è quella tra la rotatoria di via Manzoni vicino alle scuole e via Bartolomeo Mana.

“Mauro era un grande amico. Un ragazzo semplice, di cuore, pieno di allegria. Era il traino della nostra compagnia. Abitava in quella che ora è via Brundi. Verso i 15 anni ha capito come il volo fosse la sua passione, la sua vita. E porta avanti questo sogno con grande passione e abnegazione. Prende il diploma di perito aeronautico e il brevetto di pilota, durante l’estate, a 16 anni. Mauro andava sempre di corsa. Entra in Accademia Aeronautica e la finisce come ogni cosa che ha fatto nella sua vita: dando il meglio di lui stesso. Quell’amico oggi manca tanto. Ma sono orgoglioso che da oggi Druento abbia una via che ricordi quell’uomo valoroso quale era Mauro”, lo ricorda con affetto Piergiorgio Mosso, presidente del consiglio comunale ma soprattutto grande amico di Mauro Morello.

“Non ci sono parole per descrivere quanto avete fatto oggi per la nostra famiglia. State festeggiando papà come eroe. Avete ancora una volta onorato il suo ricordo. Papà aveva il cuore d’oro, era brillante e intraprendente. Per noi è difficile ricordarlo, visto che eravamo piccoli quando è morto. Ma tanti amici lo hanno descritto e ci hanno raccontato aneddoti su di lui, permettendoci di conoscerlo come se fosse ancora qui oggi, assieme a noi. Caro papà grazie per averci donato una famiglia così meravigliosa. In ognuno di noi c’è una parte di te. Grazie per averci reso orgogliosi di portare il tuo cognome. Oggi, ancora di più”, lo ricordano Andrea e Laura Morello, prima che tutta la famiglia venisse omaggiata di targhe, fiori e un libro sulla città da parte dell’Amministrazione Comunale.

Commenti