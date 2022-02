La consigliera regionale Monica Canalis, vicesegretaria del Pd piemontese, segnala l’emergenza legata alla carenza di pediatri e lancia l’allarme per Druento, dove “da fine dicembre i 1.227 minori in età pediatrica sono rimasti senza pediatra in un momento difficile come la quarta ondata pandemica e senza alcun preavviso da parte dell’Asl”. Canalis lo ha detto durante il question time di questo pomeriggio, ottenendo dall’assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, l’annuncio del “conferimento imminente di un incarico straordinario a un pediatra”. “A livello nazionale – ricorda l’esponente Dem – mancano oltre 15 mila pediatri e questa carenza è particolarmente preoccupante nei territori mal collegati dal trasporto pubblico locale. Non tutte le famiglie dispongono di un mezzo di trasporto privato per accedere ai pochi posti liberi presso i pediatri dei Comuni limitrofi, e il trasporto pubblico è poco frequente e agevole”. “Questa mancanza di accessibilità e trasparenza – rimarca Canalis – ha suscitato proteste e tensioni, culminate in una petizione di quasi 600 firme inviata alla Regione e all’Asl qualche settimana fa. Il Comune di Druento ha dato la disponibilità a offrire spazi a condizioni agevolate per incentivare i pediatri a installarsi, ma finora l’Asl non ha dato risposte. Speriamo quindi che l’annuncio dall’assessore Icardi diventi effettivamente realtà”.

