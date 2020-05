DRUENTO. La solidarietà passa dal Gruppo Alpini

La rete della solidarietà druentina ha fatto tappa, questa settimana, dagli Alpini. Le “Penne Nere” guidate da Lorenzo Marocco, infatti, hanno aperto il loro salvadanaio e hanno deciso di acquistare beni di prima necessità per le persone bisognose di Druento, colpite dalla crisi legata al Coronavirus.

Ben 65 le borse spesa composte, di cui due per persone con problemi di Celiachia. I prodotti acquistati sono stati: 135 pacchi di pasta, 65 barattoli di passata di pomodoro, 65 pacchi di zucchero, 65 pacchi di riso, 65 bottiglie di olio, 150 scatolette di tonno, 65 barattoli di fagioli. E, ancora, omogeneizzati, pastina per bimbi, per l’appunto pasta per celiaci. Ma anche qualche barattolo di crema alle nocciole per chi aveva bambini.

“Ci è sembrato doveroso dare il nostro contributo in questa fase di grande emergenza – commenta Marocco -. Con l’aiuto del Comune, della Caritas e della San Vincenzo abbiamo chiesto quali fossero le famiglie in difficoltà. Poi siamo andati a comprare i generi di prima necessità. E’ un piccolo aiuto per vedere sempre meno famiglie con gli occhi colmi di lacrime perché non riescono ad arrivare a fine mese”. Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dal sindaco Carlo Vietti e dall’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra De Grandis: “In questi mesi abbiamo dimostrato quanto Druento sia una grande comunità. Dove associazioni, Protezione Civile, Caritas, San Vincenzo, Alpini, commercianti e benefettatori hanno dato il loro grande apporto per aiutare tante famiglie che all’improvviso si sono ritrovate in assoluta difficoltà”.

