DRUENTO. Il coronavirus ci ha insegnato che l’unione fa la forza

U nire le forze sotto il punto di vista della progettazione, della formazione, degli acquisti e della comunicazione.

E’ il traguardo che si sono poste le municipalità di Collegno Grugliasco, Druento e San Gillio, che giovedì hanno presentato “Comuni in Comune”.

“L’obiettivo è quello di unire le forze in un momento complicato nel quale la cooperazione e la condivisione di obiettivi comuni fanno la differenza – spiega il sindaco druentino Carlo Vietti assieme ai colleghi Francesco Casciano (Collegno), Roberto Montà (Grugliasco) e Gian Carlo Balbo (San Gillio) – L’emergenza sanitaria ci ha mostrato chiaramente come l’unione faccia la forza per resistere, risollevarsi e guardare al futuro. Dobbiamo cogliere l’opportunità di valorizzare le nostre risorse e strutture, guardare oltre ai confini comunali e costruire insieme: cooperare per resistere è il grande insegnamento della pandemia e la Zona Ovest si dimostra ancora una volta reattiva nel cogliere l’attimo. Quando si tratta di applicare un decreto, firmare un’ordinanza e gestire protocolli emergenziali nuovi, i Sindaci e le strutture vicine si parlano e condividono informazioni che possono essere messe a sistema: adesso dobbiamo rafforzare insieme i nostri tessuti sociali e produttivi e unire le energie per questo obiettivo vuol dire essere più efficienti e più preparati”.

I quattro Comuni, assieme, fanno 99mila abitanti, 94 milioni di euro di spesa e più di 6mila attività imprenditoriali sul territorio. Numeri decisamente importanti.

All’interno della convenzione i Sindaci si propongono di lavorare per condividere servizi generali, appalti, progettazione del territorio, sicurezza, cultura, sport, innovazione e comunicazione.

L’idea fonda il suo valore istituzionale anche grazie alla collaborazione e condivisione dei nostri Segretari Comunali. La costruzione di questo percorso, nato diversi mesi fa è stato bloccato dall’emergenza Covid, ma è proprio durante la gestione dell’emergenza che la costruzione di sinergie tra amministratori rende questo progetto ancora più necessario. Gli amministratori di questo quadrante, quello della zona Ovest hanno da sempre saputo esprimere al meglio le condizioni necessarie per attuare un dialogo costruttivo tra istituzioni e territorio. I territori dei quattro Comuni vedono coinvolta una popolazione di oltre 90.000 abitanti. Questo il valore aggiunto, ed è quest’ottica che nasce l’idea di lavorare insieme valorizzando le strutture organizzative, costruendo le migliori condizioni per efficientare le azioni amministrative, penso ad esempio ai bandi, alla possibilità di accedere a beni e servizi, rendendole così ancora più efficaci. In sintesi posso dire che lavorare in comune fa bene ai Comuni e ai cittadini”, conclude Vietti.

Nei prossimi mesi, ogni singola municipalità dovrà ratificare la convenzione, che in queste settimane verrà redatta.

