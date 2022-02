Il 7 febbraio il Sindaco e l’assessore sono stati auditi in IV commissione regionale, su richiesta di Silvio Magliano (Moderati) e presieduta da Alessandro Stecco, per testimoniare il percorso fatto per ottenere la certificazione Family in Italia nel 2021: Druento è il primo comune piemontese.

L’Amministrazione sta lavorando all’approvazione del Piano delle Azioni in materia di Politiche Familiari 2022/2023, perseguendo l’obiettivo di riorientare le attività ai bisogni ed al benessere delle famiglie attraverso incentivi economici, progettualità a sostegno della natalità e della genitorialità, progetti e servizi di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, promozione delle pari opportunità e azioni di sostegno ai soggetti più deboli.

“Siamo certi – spiega il Sindaco – che sia dovere dell’Amministrazione condividere l’esperienza di questi ultimi due anni ed essere da stimolo per tutti i comuni piemontesi e che sia strategico diffondere politiche integrate e innovative a favore delle famiglie per lo sviluppo dei nostri territori, ringraziamo i Consiglieri intervenuti Siilvio Magliano (Moderati), Monica Canalis (Pd), Sara Zambaia (Lega) e Francesca Frediani Consigliere Regionale (M4o), che hanno posto domande in particolare sulle possibilità di intervento da parte della Regione per aiutare gli altri comuni piemontesi nel processo per la certificazione”.

