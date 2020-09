DRUENTO. Il cane scappa…il proprietario viene multato con una sanzione da 100 euro

Cento euro di multa per il cane (in foto, ndr) che si è allontanato da casa. E’ quanto ha dovuto pagare un cittadino di Druento, nei giorni scorsi. Il cane, un meticcio, aveva lasciato la propria abitazione ed aveva iniziato a passeggiare liberamente per il paese. Ma una pattuglia della municipale si è imbattuta nel cane e, dopo le verifiche del caso con il microchip, è riuscita a risalire al proprietario. Una volta riportato a casa l’animale, ecco la salata multa per “omessa custodia”. Con il proprietario che, pur accettando la sanzione, si è arrabbiato perché giudicata eccessiva.

“Da una parte, i vigili hanno fatto il loro lavoro. Dall’altra, però, non posso che esprimere la mia solidarietà al cittadino. Una multa che definire eccessiva è dire poco. In paese, in queste settimane, abbiamo visto sporcizia e degrado in ogni zona. Eppure nessuno è stato sanzionato. E, caso strano, nessuno è stato individuato, nonostante telecamere e ripetute segnalazioni”, denuncia la capogruppo di opposizione, Francesca Morucchio.

Commenti