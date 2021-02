DRUENTO. Giocava in un bar con il tablet: multato

Giocava su una piattaforma di giochi on line attraverso un tablet, il tutto dentro ad un bar, molto vicino a luoghi sensibili come bancomat, chiese, scuole.

E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato della divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale), in un bar di Druento.

I poliziotti erano intervenuti per verificare l’esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni elettronici da divertimento ed intrattenimento.

Nel bar sono stati trovati, al momento del controllo, il titolare e alcuni clienti. Tra cui quello intento a giocare sul tablet. Ai poliziotti, l’uomo ha precisato come quel tablet non fosse suo ma del proprietario del locale. Dalle verifiche effettuate è emerso come nella cronologia dell’apparecchio figuravano unicamente siti di piattaforme di gioco online.

Il titolare è stato sanzionato ed è stato privato del tablet, sequestrato dagli agenti.

