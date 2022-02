È un’elezione nel segno della continuità quella che è andata in scena sabato pomeriggio in quel di Druento presso la sala dell’Associazione Pensionati in Via Galilei 14.

Anche qui, come in tutti i circoli dell’area metropolitana di Torino, è andato in scena un congresso unitario.

Nessuna division e incarico riaffidato, nuovamente, ad Enzo Vitagliano.

Sarà dunque lui a guidare il circolo del Partito Democratico locale per un altro mandato, proseguendo l’esperienza già iniziata alcuni fa.

