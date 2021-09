Ascolta l'Audio Dell'Articolo

DRUENTO. Prenderanno avvio nel mese di ottobre i corsi di promozione sportiva all’interno della palestra della scuola Don Milani e del Palazzetto di via Manzoni a Druento. Le domande di iscrizione saranno accolte fino a martedì 5 ottobre.

A seguito dell’annullamento dell’anno scorso, causa pandemia, per quest’anno l’iscrizione sarà gratuita per tutti coloro si erano iscritti per il 2020-2021. Ad ogni corso potranno essere iscritte massimo 20 persone (25 per il Palazzetto).