Ascolta l'Audio Dell'Articolo

DRUENTO. Conto alla rovescia per la “Festa dello Sport” di Druento, organizzata dall’assessorato allo Sport di Druento con la preziosa collaborazione delle associazioni sportive e non del territorio. L’evento si terrà domenica 12 settembre, dalle 10 alle 18, nel palazzetto dello sport di via Manzoni 27.

“Valorizzazione dello sport e delle associazioni che sul nostro territorio lo diffondono – commenta l’assessore allo Sport Marinella Orsino – Domenica 12 sarà una occasione per scoprire le attività sportive proposte nel nostro paese. Partecipando si potranno ottenere informazioni sui corsi al via per questa nuova stagione sportiva. L’invito è quindi quello di partecipare recandosi al Palazzetto”. Per accedere all’impianto sarà obbligatorio presentare il Green Pass.

Commenti