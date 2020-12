DRUENTO. Con una spesa di 30 euro sostieni il commercio locale

Sono numerose le iniziative organizzate in occasione del Natale druentino. A partire dalla lotteria, organizzata da Palazzo Civico e dai commercianti cittadini per incentivare gli acquisti in paese.

Una “lotteria sostenibile”, come detto dal sindaco Carlo Vietti e dall’assessore alla Cultura e Manifestazioni Marinella Orsino. Già, perché i [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti