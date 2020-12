DRUENTO. Compra italiano, compra locale per Natale

“Compra italiano, compra locale”. Questo il nome dell’iniziativa, a ridosso del Natale, indetta da Fratelli d’Italia e che in questi ultimi giorni sarà presente anche a Druento, grazie al consigliere di opposizione, Francesca Morucchio. “L’obiettivo è molto semplice: vogliamo rilanciare l’economia di Druento sotto Natale e in [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti