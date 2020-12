Drive-in Sotto le Stelle, iniziativa per ringraziare gli operatori che ogni giorno effettuano tamponi

L’istituto Professionale di stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Tor Carbone” di Roma promuove l’iniziativa drive in Sotto le Stelle, nata in segno di ringraziamento e sostegno verso quanti operano presso i drive-in della rete del servizio sanitario regionale. Gli studenti dell’istituto, in collaborazione con quattro chef stellati (Cristina Bowerman, Iside De Cesare, Roy Caceres e Giuseppe Di Iorio) prepareranno e consegneranno diversi snack realizzati con le eccellenze agroalimentari del territorio laziale, utilizzando le ricette create ad hoc per l’evento. Le “Star Box”, le scatole contenenti le golosità cucinate dai ragazzi, verranno consegnate anche presso i drive-in della Asl Roma 1, Casa della Salute Labaro Prima Porta e Tor di Quinto.

Commenti