Dritti o curve

Ognuno di noi, anche se non vuole a volte ammetterlo occupa un ruolo nel mondo. Sarebbe interessante capire dove ci collochiamo e poi dove veramente siamo nella scala sociale della priamide sociale del potere. Per fare questo ragionamento ognuno di noi può usare la logica verticale o orizzontale o magari entrambe. Perché orizzontale e verticale non sono solo delle linee usate in geometria ma anche concetti politici e dinamiche sociali dove si trova il servo ed il signore, chi è dominato e chi domina, chi governa e chi è governato, e qui arriviamo al concetto di eguaglianza e libertà. Oggi pensiamo tutti di vivere in un sistema equalitario, ma poi nei fatti è rigidamente verticale all’accesso del potere. Il concetto di orizzontale induce a pensare all’uguaglianza e verticale a dei privilegi. Ma se ci penso bene la vita non è dritta ma una curva e in natura dalla terra ai fiori, semi tutto è una curva eppure quando affermiamo l’onestà di una persona parliamo di rettitudine morale. Mah!

Favria, 29.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Trovare l’armonia della vita è il difficile compito di ricercare il giusto equilibrio tra quello che si fa e quello che si dice. Felice giovedì.

