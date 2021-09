“Tra le tante, ci sono alcuni questioni riguardanti Castelrosso che meriterebbero la giusta attenzione da parte di questa amministrazione, che si è rivelata essere “fantasma” per quanto riguarda la cura e la manutenzione del patrimonio comune“.

Iniziano così i consiglieri Matteo Doria e Federico Savino, di Amo Chivasso e le sue Frazioni.

login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

“Da svariati anni chiediamo di effettuare la manutenzione a via Poasso nel tratto non asfaltato, una strada comunale strategica per i tanti agricoltori che la percorrono [...]