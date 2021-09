Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il capogruppo di “Amo Chivasso e le sue Frazioni”, già candidato sindaco alle elezioni 2017, Matteo Doria, ha raccolto le segnalazioni di alcuni residenti in via Baraggino, nella zona prospiciente lo stabilimento ex-Lancia. I cittadini in questione, lamentano lo scarso interesse della macchina comunale nei loro confronti. A partire dall’area giochi, unico centro di aggregazione nel quartiere, per passare alla viabilità.