Continua il braccio di ferro all’interno del Bim: la presidente e sindaco di Settimo Vittone, Sabrina Noro, ha chiesto la sospensiva della sentenza con cui il Tribunale Superiore delle Acque di Torino ha dato ragione al comune di Borgofranco; quest’ultimo, in questi giorni, ha a sua volta affidato l’incarico all’avvocato Emanuele Gallo di Torino. In ballo ci sono le nuove ripartizioni di canoni e sovracanoni derivanti dalle centrali idroelettriche collocate lungo il fiume Dora Baltea. I nuovi criteri entrati in vigore nel 2012 hanno scompigliato le carte e Borgofranco, che fino [...]



