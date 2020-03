“…Specchia sognando a la cerulea Dora nel largo seno, fosca intorno è l’Ombra

di re Arduino” disse Giosuè Carducci, prima di passare la canna a Giovannino

Pascoli.

Il termine Dora deriva dal Latino Duria, ma l’origine è assai più antica,

addirittura preindoeuropea, insomma di quando i mulini erano ancora bianchi e

all’inizio della Circonvallazione c’era ancora il Bar Canavesano.

A monte di Aosta le Dore sono tante, milioni di milioni, ma poi si uniscono

tutte assieme nello stesso letto, una vera orgia.

Una caratteristica unica in Europa, di questo fiume, è il fatto di essere

alimentato da ghiacciai altissimi, del Massiccio del Monte Bianco, e quindi

avere una portata d’acqua sempre abbondante, neanche fosse astemia. Ora con i

mutamenti climatici corre il rischio di perdere buona parte delle fonti di

alimentazione, ma Anna Bono ci assicura che ci sarà acqua per tutti, tre volte

Natale e festa tutto l’anno.

A Ivrea il fiume si incanala in una sorta di canyon, con corrente molto rapida,

adatta alle gare di canoa, mentre appare un ambiente alquanto improbo per il Ju

Jitsu.

Una parte dell’acqua della Dora viene incanalata nel Naviglio di Ivrea, che

reca un elevato apporto idrico alle risaie, e mai che provi a variare con un

bel maraschino.

Ma adesso viene il bello: la Dora Baltea oltre Ivrea prosegue con un percorso

piuttosto sonnolento, andando infine a confluire nel Po a Crescentino. Eh sì,

Crescentino, Crescentino. Lo riscrivo ancora una volta: Crescentino. Era dalla

terza elementare che non scrivevo più il nome Crescentino, ed ora non ne avrei

mai abbastanza. Sì, per me Crescentino è sempre stato un luogo fisico senza

storia, senza geografia, ma semplicemente il topos in cui la Dora confluiva nel

Po. Chissà la soddisfazione dei Crescentinesi.

Intorno alla Dora Baltea sono molte le storie,le leggende.

Una molta interessante risale al Medio Evo, quando tale Gigno Vinia, nobile

eporediese, agguerrito sostenitore della Lega Lombarda, inventò una curiosa

manifestazione: raccogliere una ampolla d’acqua alle sorgenti del fiume, e

quindi andare a svuotarla nel mare dalle parti della Serenissima Venezia.

Poi un giorno un personaggio piuttosto pignolo, un precursore del comunista

contemporaneo, gli fece notare che quell’acqua lì ci sarebbe arrivata comunque,

bastava avere un po’di pazienza. Grande fu la delusione del Gigno Vinia, che

per consolarsi iniziò a mangiare tegamoni di fagioli grassi in totale

solitudine, fino all’adesione ai Fagiolisti Anonimi.

Un’altra leggenda interessante riguarda una certa Georgia Popolo, una

nobildonna di un Borgo Franco, che ideò la costruzione di un presepe di fronte

al Ponte Vecchio, nel fiume, su palafitta. La convinsero a recedere

nell’intento il bue e l’asinello, che soffrivano di reumatismi.

Scusate se ho scritto molto, ma sono come un fiume in piena. Che poi, se

davvero avesse sto largo seno, me ne sarei accorto.

E, comunque: Crescentino.

