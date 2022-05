Il 27 aprile scorso la nostra Corte Costituzionale, investita della questione concernente la “cognomizzazione” (per utilizzare una espressione adottata per la prima volta dal Tribunale dei minori di Milano in una pronuncia del 2011), ha sancito che l’automatica attribuzione del cognome del padre ai figli di genitori sposati, non sposati e adottivi costituisca violazione della nostra Carta Costituzionale e, nello specifico, del principio di eguaglianza.

Dunque, la regola a cui il nostro legislatore dovrà attenersi nel modificare le attuali norme sarà l’automatica assunzione da parte del figlio del cognome di entrambi [...]



