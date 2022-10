Dopo mesi di sofferenze è venuto a mancare il dottor Luigi Spadafora, all’età di 67 anni. Nato a Catanzaro nel 1955, si era laureato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1994.

Risiedeva a Valperga ma era particolarmente noto a Cuorgnè, dove aveva prestato servizio nel 118 e dov’era conosciuto come una persona gentile e distinta.

A Cuorgnè si era anche candidato per le Comunali nel 2006 nella lista di sinistra capeggiata dal collega Roberto Rizzi.

Al centro delle cronache era però finito a causa della bruttissima ed umiliante situazione nella quale si era venuto a trovare dopo essere stato colpito da un ictus.

Più di recente aveva dovuto nuovamente lottare per ottenere l’assistenza domiciliare, sempre sostenuto attivamente dalla moglie Antonella Grandizio.

L’ictus lo aveva subito nella primavera del 2012: in quel momento prestava la sua opera come medico del 118 al CTO di Torino ed era in convenzione per cui aveva meno garanzie che se fosse stato dipendente diretto di una ASL.

Nei primi due anni aveva ricevuto il sussidio per Inabilità Temporanea dall’ENPAM, l’ente di Previdenza per Medici ed Odontoiatri, poi era rimasto per mesi senza alcun introito.

Cos’era successo?

In caso di invalidità, il 118 traferiva i medici alla Centrale Operativa di Moncalieri e quella mansione Spadafora avrebbe effettivamente potuto svolgerla.

Il problema era la distanza da casa: 50 chilometri per raggiungere il posto di lavoro erano davvero troppi nelle sue condizioni.

Da qui la richiesta – non andata a buon fine – di essere assegnato ad un diverso incarico in una struttura più vicina.

Sia pure a malincuore a quel punto aveva presentato domanda di pensionamento, che in un primo momento era stata respinta in quanto la sua situazione non rientrava fra le tipologie previste: l’invalidità non era abbastanza grave per consentirgli di ottenere il ritiro dal lavoro prima dell’età stabilita.

Così si era ritrovato senza alcuna fonte di reddito e senza sapere come affrontare le spese per la vita quotidiana, per le cure, per il mutuo: una di quelle situazioni che la burocrazia italiana è maestra nel creare.

Ai problemi fisici si erano aggiunti quelli psicologici e Spadafora era caduto in una seria depressione.

Solo dopo che il suo caso era finito sui giornali la situazione si era sbloccata e la pensione era stata concessa: accolta con sollievo ma anche con tristezza e con il rammarico di aver dovuto rinunciare anzitempo alla vita attiva, tanto più con la carenza di medici che si era già manifestata.

Purtroppo dopo l’ictus erano arrivati altri problemi ed anche in questo caso le difficoltà per ottenere l’assistenza domiciliare necessaria erano state notevoli.

Non è un caso che la signora Grandizio – candidatasi nel 2021 nella lista ”Moderati e Indipendenti” – la scorsa estate abbia costituito una presenza fissa al gazebo organizzato dalla lista “Cuorgnè c’è” per chiedere la riapertura del Pronto Soccorso: le brutte esperienze vissute avevano lasciato il segno.

Luigi Spadafora aveva tre figli, una delle quali gli aveva dato un nipotino.

Il funerale sarà celebrato a Cuorgnè mercoledì 26 ottobre nella parrocchiale di San Dalmazzo.

