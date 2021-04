Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo l’honesta missio inizio a battere la Diana anche per na spana!

Con honesta missio si intende il congedo dei soldati dell’esercito romano al termine del regolare servizio militare: era loro rilasciato un diploma inciso su un dittico di bronzo, in cui si attestava che il soldato aveva “servito con fedeltà e onore”, veniva pagata una somma di denaro, concesso il diritto di cittadinanza e di contrarre matrimonio legittimo. Insomma la pensione attuale e mi direte cosa centra battere la diana? Battere la Diana era anticamente un’espressione usata nel linguaggio militare fino agli inizi del XX secolo, con il significato si suonare la sveglia. Durante le e operazioni militari, generalmente, le colonne di fanteria si mettevano in marcia all’alba, non appena vi fosse luce sufficiente per muoversi con sicurezza, in modo da raggiungere il prima possibile gli obiettivi assegnati, evitando di marciare nelle ore di grande calura. A tale scopo era necessario svegliare i soldati mezz’ora prima, per consentire loro il consumo della colazione e la preparazione alla marcia. In tempo di pace il segnale della sveglia veniva dato con squilli di tromba, ma durante le operazioni belliche si preferiva sostituirlo con il battere dei tamburi, in quanto il suono prodotto era meno avvertibile a lunghe distanze ed avrebbe evitato di fornire informazioni al nemico. Il rullo dei tamburi per la sveglia aveva inizio poco prima dell’aurora, all’apparire della luce solare riflessa dal pianeta Venere, detto stella Diana, da cui l’espressione: battere la Diana. Tranquilli non parto per nessuna guerra nè battuta di caccia ma intendo l’honesta missio la pensione che inizia a maggio e battere la Diana che non starò fermo come un ramo rinsecchito ma cercherò sempre di adoperarmi per aiutare tutte le persone che conosco e forse anche qualcosa in più! Oggi ritengo che metterci insieme è un inizio, rimanere insieme e un progresso, lavorare insieme e un successo. Ogni giorno siamo tutti insieme chiamati a collaborare come una squadra, chi lavora e chi è in pensione dove si combatte anche solo per un na spana, magari ci spossiamo tutti di fatica per avanzare di una spana e quella spana, che sono solo 200 mm ca, nel sistema piemontese ante decimale, sembrano pochi ma utili a tutti e noi li difendiamo con le unghie e con i denti perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quelle spane saremo avanzati di magari di svariati trabucchi, il trabucco era una unità di lunghezza piemontese che corrisponde a m 3,086. Ecco che giorno dopo giorno avanzando avremo la vittoria per chi verrà per chi ci sarà dopo di noi, perché solo così anche se non lavoro più potrò avere una esistenza appagante perché sono ancora disposto ancora a battermi con tutti quelli che vorranno anche solo per n’ideja, 01 mm, perché nella vita non si è mai troppo attempati per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno, ritengo che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

Favria, 30.04.2021 Giorgio Cortese

Il senso della vita è quello di trovare il mio dono, lo scopo della vita è quello di regalarlo.

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

